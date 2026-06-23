غوتيريش يحث العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار

وقال غوتيريش في خطاب أمام مؤتمر المناخ في لندن "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على نظام قائم على الوقود الأحفوري يغذي كل من أزمة المناخ وأزمة الطاقة".
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