غوتيريش يحث العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إنّ العالم يجب أن يتحرك "بشكل أكثر إلحاحا" للحد من الاحترار المناخي، مشيرا إلى الوقود الأحفوري باعتباره "السبب الجذري المدمّر" وراء أزمات الطاقة والمناخ.

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