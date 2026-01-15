غوتيريش يحدد أولويات الأمم المتحدة للعام الحالي

وحدد غوتيريش "ثلاثة مبادئ يجب أن تكون أساس جميع أعمالنا، ليس فقط لهذا العام، بل لعصرنا" وهي: الالتزام بمـيثاق الأمم المتحدة التزامًا كاملاً وصادقًا، والمثابرة في عملنا من أجل السلام القائم على العدل- السلام بين الأمم والسلام مع الطبيعة، والمبدأ الثالث: بناء الوحدة في عصر الانقسام.
-
أخبار متعلقة
-
موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا
-
مقتل كندي في احتجاجات إيران
-
جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية
-
أول تحرك عسكري أوروبي في غرينلاند ضد ترامب
-
الدفاع التركية: لا مؤشرات على نزوح جماعي من إيران
-
الكرملين: ترامب على حق في رأيه بزيلينسكي
-
اعتبارا من نيسان المقبل… نظام "شنغن" الأوروبي الرقمي يحلّ مكان الختم اليدوي
-
ماكرون يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة غرينلاند وإيران