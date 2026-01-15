غوتيريش يحدد أولويات الأمم المتحدة للعام الحالي

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس إن العالم لا يمكنه أن يقف متفرجًا على الظلم أو اللامبالاة أو الإفلات من العقاب.

