الخميس 2026-01-15 11:52 م

غوتيريش يحدد أولويات الأمم المتحدة للعام الحالي

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الخميس، 15-01-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس إن العالم لا يمكنه أن يقف متفرجًا على الظلم أو اللامبالاة أو الإفلات من العقاب.

اضافة اعلان


وحدد غوتيريش "ثلاثة مبادئ يجب أن تكون أساس جميع أعمالنا، ليس فقط لهذا العام، بل لعصرنا" وهي: الالتزام بمـيثاق الأمم المتحدة التزامًا كاملاً وصادقًا، والمثابرة في عملنا من أجل السلام القائم على العدل- السلام بين الأمم والسلام مع الطبيعة، والمبدأ الثالث: بناء الوحدة في عصر الانقسام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحدد أولويات الأمم المتحدة للعام الحالي

زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

أخبار محلية زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

أخبار محلية بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة



 






الأكثر مشاهدة