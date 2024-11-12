 
الثلاثاء 2024-11-12 05:29 م
 

غوتيريش يحذر قادة العالم من نفاد الوقت في مكافحة تغير المناخ

غ
أنطونيو غوتيريش
الثلاثاء، 12-11-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم من نفاد الوقت في مكافحة التغير المناخي.

وقال غوتيريش في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المنعقد في عاصمة أذربيجان باكو من 11 وحتى الـ22 من نوفمبر الحالي قال: "لقد بدأنا العد التنازلي النهائي لحصر الاحتباس الحراري عند 5ر1 درجة مئوية والوقت ليس في صالحنا".

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ووصف غوتيريش عام 2024 بأنه "درس رئيسي في تدمير المناخ".


وأشار إلى الأسر التي فرت من الأعاصير والعمال الذين حوصروا وسط درجات الحرارة التي لا يمكن تحملها، والأطفال الذين تضوروا جوعا بسبب تدمير المحاصيل.


وأوضح الأمين العام أن مثل هذه الكوارث "سببها الرئيسي هو تغير المناخ الذي سببه الإنسان".


وتابع "هذه قصة ظلم يمكن تجنبه، الأغنياء هم من يتسببون في المشكلة والفقراء هم الذين يدفعون أغلى الأثمان".


ودعا غوتيريش دول العالم إلى الوفاء بوعودها والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.


وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 حدد هدفا للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية.

 

RT

 
gnews

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