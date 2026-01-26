الإثنين 2026-01-26 09:29 م

غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الإثنين، 26-01-2026 08:59 م

الوكيل الإخباري-    حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من استبدال سيادة القانون بشريعة الغاب، مشددا على ان سيادة القانون هي حجر الزاوية للسلام والأمن العالميين والقلب النابض لميثاق الأمم المتحدة.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، بحضور رئيس دولة الصومال الذي ترأس جلسة سيادة القانون، "نشهد انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتجاهلا متبجحا لميثاق الأمم المتحدة".
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

عربي ودولي اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا: تعطل النقل بسبب الأحوال الجوية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

أخبار محلية الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج



 






الأكثر مشاهدة