غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب

الوكيل الإخباري- حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من استبدال سيادة القانون بشريعة الغاب، مشددا على ان سيادة القانون هي حجر الزاوية للسلام والأمن العالميين والقلب النابض لميثاق الأمم المتحدة.

