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غوتيريش يحذر من تجدد التهديدات التي تواجه الملاحة البحرية في البحر الأحمر

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أرشيفية
 
الجمعة، 24-07-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وتجدد التهديدات التي تواجه الملاحة البحرية.

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وقال غوتيريش في بيان، إن الهجمات على السفن التجارية التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، تنطوي على مخاطر زيادة التوترات الإقليمية وتوسيع دائرة التصعيد الراهنة، مع احتمال جر اليمن بشكل أعمق إلى الصراع الإقليمي.


وأضاف أن من شأن المزيد من الأعمال العدائية في اليمن، أن يقوّض آفاق السلام، وأن يؤدي إلى عواقب اقتصادية وإنسانية وبيئية وخيمة تمتد آثارها إلى ما وراء المنطقة، داعيا إلى خفض التصعيد فوراً.


وحث غوتيريش الحوثيين على الامتناع عن شن أي هجمات أخرى أو القيام بأي أعمال تصعيدية، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2722 والقرارات اللاحقة ذات الصلة المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.


وشدد على ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به بالكامل.

 
 


gnews

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