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غوتيريش يحذّر من تحوّل لبنان إلى "قطاع غزة آخر"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش
الثلاثاء، 24-09-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تحوّل لبنان إلى "قطاع غزة آخر" ،   وسط مخاوف دولية من حرب مفتوحة في لبنان تسبب تبعات خطيرة، اضافة اعلان


فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن بدوره عن القلق الشديد الذي يشعر به بسبب التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
 
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