الإثنين 2026-04-27 10:40 م

غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الإثنين، 27-04-2026 08:53 م

الوكيل الإخباري-   حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية "المعاهدة تتلاشى وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجددا".

ويعقد الموقعون على المعاهدة التاريخية اجتماعا في الأمم المتحدة الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلح جديد.

 
 


العراق: ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء

عربي ودولي العراق: ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء

مضيق هرمز

عربي ودولي "البحرية الدولية" تُؤكد رفضها أي رسوم عبور في مضيق هرمز

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

خاص بالوكيل توتر يلوح في الأفق بين نقابة الصحفيين وصحيفتين يوميتين على خلفية علاوة المهنة

المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

عربي ودولي القضاء يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب

البيت الأبيض: ترامب تمكن من فتح هرمز.. لا تستهينوا بقدرته على صناعة السلام!

عربي ودولي البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اقتحام متواصل منذ 15 ساعة لمخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب



 
 






