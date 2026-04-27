غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية "المعاهدة تتلاشى وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجددا".

