غوتيريش يدعم حصر السلاح في لبنان ويدعو لوقف شامل لإطلاق النار

وأضاف "أؤيد حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح، ويجب أن تبدأ العملية بوقف شامل لإطلاق النار".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا تحضيريا للجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن يوم 22 يونيو/حزيران الجاري، حضره قائد الجيش ورئيس وفد التفاوض والوفد العسكري المفاوض.
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