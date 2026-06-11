غوتيريش يدعم حصر السلاح في لبنان ويدعو لوقف شامل لإطلاق النار

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي". اضافة اعلان





وأضاف "أؤيد حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح، ويجب أن تبدأ العملية بوقف شامل لإطلاق النار".



وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا تحضيريا للجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن يوم 22 يونيو/حزيران الجاري، حضره قائد الجيش ورئيس وفد التفاوض والوفد العسكري المفاوض.





