غوتيريش يدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا

واعتبر غوتيريش، في بيان، أن تلك المرجعيات تشكل أهمية أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، وأن انتخاب رئيسا للبنان هو تطور مهم ولا سيما بعد فراغ رئاسي طويل.
وقال إنه يشجع على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، لمعالجة احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، بما في ذلك الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
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