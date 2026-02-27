غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

الوكيل الإخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى "وقف فوري للأعمال القتالية" بين أفغانستان وباكستان، وفق ما صرح المتحدث باسمه.

