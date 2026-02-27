غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام قلق بشدة حيال تصعيد العنف بين أفغانستان وباكستان، وتأثير هذا العنف على السكان المدنيين"، مضيفا أنه "يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية ويكرر دعوته الطرفين إلى حل خلافاتهما بالوسائل الدبلوماسية".
