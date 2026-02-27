السبت 2026-02-28 12:48 ص

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

علما باكستان وأفغانستان
علما باكستان وأفغانستان
 
الجمعة، 27-02-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري-   دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى "وقف فوري للأعمال القتالية" بين أفغانستان وباكستان، وفق ما صرح المتحدث باسمه.

اضافة اعلان


وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام قلق بشدة حيال تصعيد العنف بين أفغانستان وباكستان، وتأثير هذا العنف على السكان المدنيين"، مضيفا أنه "يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية ويكرر دعوته الطرفين إلى حل خلافاتهما بالوسائل الدبلوماسية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

أخبار محلية رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

علم إيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدعو إلى الحوار ووقف التصعيد بين باكستان وأفغانستان

طائرة مدنية

عربي ودولي مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الاردن .. سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال

علما باكستان وأفغانستان

عربي ودولي غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان



 






الأكثر مشاهدة