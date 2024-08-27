غوتيريش يدعو العالم للتصدي لارتفاع منسوب مياه البحار

الوكيل الإخباري- أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء نداء استغاثة عالميا للتصدي لارتفاع منسوب مياه البحار في منطقة المحيط الهادي.

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وقال غوتيريش في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال منتدى جزر المحيط الهادي في نوكوالوفا عاصمة مملكة تونغا إن حوالي 90% من الأشخاص يعيشون على بعد 5 كيلومترات من الساحل، وبمتوسط ارتفاع يتراوح بين متر واحد إلى مترين فقط فوق سطح البحر، مشيرا إلى أن جزر المحيط الهادي مكشوفة بشكل فريد.



وحذر من أزمة "على نطاق لا يمكن تصوره" ناجمة عن الغازات الدفيئة وارتفاع منسوب مياه البحر.



وقال غوتيريش إنه "من دون تخفيضات جذرية في الانبعاثات يمكن لجزر المحيط الهادي أن تتوقع ارتفاعا إضافيا في مستوى سطح البحر بمقدار 15 سم على الأقل بحلول منتصف القرن، وأكثر من 30 يوما سنويا من الفيضانات الساحلية في بعض الأماكن، ولكن إذا أنقذنا المحيط الهادي، فإننا ننقذ أنفسنا أيضا"، داعيا العالم إلى التحرك والاستجابة لنداء الاستغاثة قبل فوات الأوان.



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن ارتفاع منسوب مياه البحار من صنع البشرية، داعيا أكبر الدول المسببة للانبعاثات، أي دول مجموعة العشرين، إلى تقديم الدعم المالي للدول الأكثر عرضة لتغير المناخ في العالم.