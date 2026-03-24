غوتيريش يدعو لوقف الاعمال العدائية في السودان

الوكيل الإخباري- طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، الأطراف السودانية بتخفيف حدة القتال فورًا والاتفاق على وقف الأعمال العدائية.

اضافة اعلان



وأدان غوتيريش حسب بيان صدر باسمه مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، بما في ذلك الأطفال والعاملين في مجال الصحة، في غارة جوية على مستشفى الداين التعليمي في ولاية شرق دارفور في 20 آذار الجاري.