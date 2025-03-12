غوتيريش يدين اختطاف قطار في إقليم بلوشستان الباكستاني

وشدد غوتيريش بحسب بيان صدر باسمه، على أن الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، معربا عن قلقه العميق إزاء الأشخاص الذين يحتجزون كرهائن ، داعيا إلى الإفراج عنهم فورا.
بترا
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