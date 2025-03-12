 
الأربعاء 2025-03-12 09:49 ص
 

غوتيريش يدين اختطاف قطار في إقليم بلوشستان الباكستاني

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
 
الأربعاء، 12-03-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري-  دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، وبشدة اختطاف قطار في إقليم بلوشستان الباكستاني.اضافة اعلان


وشدد غوتيريش بحسب بيان صدر باسمه، على أن الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، معربا عن قلقه العميق إزاء الأشخاص الذين يحتجزون كرهائن ، داعيا إلى الإفراج عنهم فورا.

بترا
 
 
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