غوتيريش يدين الانفجار الذي استهدف قطاراً في باكستان

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، وبشدة، الانفجار الذي استهدف قطاراً في إقليم بلوشستان في باكستان.

وجدد غوتيريش حسب بيان باسمه، التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.



وأكد غوتيريش تضامن الأمم المتحدة مع شعب باكستان وحكومتها.