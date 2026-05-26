الثلاثاء 2026-05-26 05:30 م

غوتيريش يدين الانفجار الذي استهدف قطاراً في باكستان

الثلاثاء، 26-05-2026 04:13 م

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، وبشدة، الانفجار الذي استهدف قطاراً في إقليم بلوشستان في باكستان.

وجدد غوتيريش حسب بيان باسمه، التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.


وأكد غوتيريش تضامن الأمم المتحدة مع شعب باكستان وحكومتها.


يشار إلى أن تفجيرا إرهابيا استهدف قطاراً يقل عسكريين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، يوم الأحد الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين .

 
 


