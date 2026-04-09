غوتيريش يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين

08:08 ص

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم الخميس، "إدانة قاطعة، الضربات الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل في مختلف أنحاء لبنان" يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، بمن فيهم أطفال، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.





كما دان غوتيريش، حسب بيان صادر باسمه، وبشدة ما وقع من خسائر في أرواح المدنيين ويشعر بقلق بالغ إزاء الحصيلة المتصاعدة للضحايا في صفوف المدنيين، متقدما بخالص تعازيه إلى حكومة وشعب لبنان ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل والكامل.



وقال إنه "في ظل الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، فإن النشاط العسكري المستمر في لبنان يشكل خطرا جسيما على وقف إطلاق النار ذاته وعلى الجهود الرامية إلى إحلال سلام دائم وشامل في المنطقة، مجددا دعوته لجميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية.



وشدد غوتيريش على وجوب "احترام القانون الدولي"، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات، مبينا أنه يتعين توفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية في كل حين وتعد الهجمات التي تشن ضدهم أمرا غير مقبول.



وأضاف إنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ولذا يواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاستعانة بالقنوات الدبلوماسية وتجديد التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701".





