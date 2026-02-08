غوتيريش يُدين تصاعد العنف في جنوب السودان

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم تصاعد العنف في جنوب السودان، موضحا ان نحو 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة ويستمرون في تحمل وطأة النزاع.

وقال غوتيريش، حسب بيان صدر باسمه، إن الصراعات والهجمات ونهب المرافق الإنسانية والصحية تُعطّل العمليات الإنسانية وتوقف الخدمات الأساسية، ما يضع المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، في خطر جسيم.



ولفت غوتيريش الى انه ومنذ أواخر كانون الأول، تم الهجوم على ما لا يقل عن 11 منشأة صحية عبر ولاية جونقلي، ما أدى إلى تعطيل الخدمات المنقذة للحياة.



وأشار إلى أن الهجمات شملت أيضًا الاستيلاء على 12 سيارة، بما في ذلك سيارة إسعاف، مبينا انه في الأسبوع الماضي فقط، شملت الحوادث في جميع أنحاء البلاد هجمات متكررة على قافلة برنامج الأغذية العالمي، وغارة جوية على مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود، إضافة إلى حرق مكتب ميداني لمنظمة أنقذوا الأطفال وتدمير مركزها الصحي.



وشدد غوتيريش على ان "هذا التجاهل الواضح للعمليات الطبية والإنسانية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، ويجب تسهيل واحترام هذا النوع من العمل".