غوتيريش يدين شن إسرائيل ضربات في "لحظة مفصلية" لجهود السلام

الوكيل الإخباري- وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، انتقادات للضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تهدّد بنسف خطط الولايات المتحدة في ما يتّصل بتوقيع اتفاق مع إيران في وقت لاحق من النهار.

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وقال غوتيريش في بيان "وقعت الضربات رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع أن تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهّد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع".