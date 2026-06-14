غوتيريش يدين شن إسرائيل ضربات في "لحظة مفصلية" لجهود السلام

وقال غوتيريش في بيان "وقعت الضربات رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع أن تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهّد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع".
وأضاف: "أحضّ كل الأطراف على إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية".
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