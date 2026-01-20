غوتيريش يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع أممي في القدس المحتلة

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، وبأشد العبارات، قيام السلطات الإسرائيلية هدم مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح.

اضافة اعلان



وحث غوتيريش، في بيان صدر باسمه حكومة إسرائيل على الوقف الفوري لهدم المجمع، داعيا إلى إعادة المجمع ومقرات الأونروا الأخرى إلى الأمم المتحدة دون تأخير.