غوتيريش يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع أممي في القدس المحتلة

وحث غوتيريش، في بيان صدر باسمه حكومة إسرائيل على الوقف الفوري لهدم المجمع، داعيا إلى إعادة المجمع ومقرات الأونروا الأخرى إلى الأمم المتحدة دون تأخير.
