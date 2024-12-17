غوتيريش يرحب بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الوكيل الإخباري- رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزام حكومة تصريف الأعمال السورية بحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والموافقة على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية.

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وقال غوتيريش، الليلة الماضية، حسب بيان صدر باسمه، إنه استجابة للتطورات الأخيرة في سوريا، فقد أوفد وكيله للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى دمشق للتحاور مع حكومة تصريف الأعمال بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا، موضحا أن فليتشر التقى، امس الاثنين بقائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد محمد البشير.



كما اعرب عن ترحيبه بالاتفاق على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني؛ وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم؛ والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.



و أضاف غوتيريش انه وفي الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتشد خلفه.