غوتيريش يرحب بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

وقال غوتيريش، الليلة الماضية، حسب بيان صدر باسمه، إنه استجابة للتطورات الأخيرة في سوريا، فقد أوفد وكيله للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى دمشق للتحاور مع حكومة تصريف الأعمال بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا، موضحا أن فليتشر التقى، امس الاثنين بقائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد محمد البشير.
كما اعرب عن ترحيبه بالاتفاق على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني؛ وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم؛ والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.
و أضاف غوتيريش انه وفي الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتشد خلفه.
-
أخبار متعلقة
-
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية
-
مسؤول أميركي: تركيا تحشد قواتها لتنفيذ عملية عسكرية عبر الحدود مع سوريا
-
الكشف عن تفاصيل صادمة حول مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة
-
مقتل قائد في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
-
اعتقال مئات المحتالين النيجيريين والأجانب في العملات المشفرة بلاغوس
-
مقتل شخصين بانفجار في شرق موسكو
-
"تعليمات" للفصائل بشأن التعامل مع القوات الروسية في سوريا
-
البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة شولتس