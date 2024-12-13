غوتيريش يرحب بإعلان أنقرة بشأن الاتفاق الصومالي الأثيوبي

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية بإعلان "إعلان أنقرة" الذي اتفق فيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على العمل من أجل حل خلافاتهما بروح الصداقة والاحترام المتبادل.

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وقال غوتيريش في بيان صدر باسمه، إنه يتطلع إلى البدء السريع للمفاوضات الفنية والتوصل إلى نتيجة إيجابية لهذه العملية، معربا عن تقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمبادرته في الجمع بين الزعيمين الإثيوبي والصومالي ودعمه لتنفيذ الاتفاق.