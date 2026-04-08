الأربعاء 2026-04-08 11:12 م

غوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الأربعاء، 08-04-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم بالإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين من قبل الولايات المتحدة وإيران.

ودعا غوتيريش حسب بيان صدر باسمه جميع الأطراف في الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى الالتزام بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والامتثال لشروط وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة.


وأكد غوتيريش أن إنهاء الأعمال العدائية أمر عاجل للحفاظ على أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، معربا عن تقديره الصادق لجهود باكستان والدول الأخرى المشاركة في تسهيل وقف إطلاق النار.


وأعلن الأمين العام ان "مبعوثه الشخصي جان أرنو موجود في المنطقة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم".

 
 


شعار جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






