الأحد 2026-05-17 01:07 ص

غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل
غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل
 
السبت، 16-05-2026 10:44 م
الوكيل الإخباري-  رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، بالإعلان عن تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوماً عقب محادثات جرت بين إسرائيل ولبنان.اضافة اعلان


وجدد غوتيريش في بيان باسمه "تأكيد دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق"، وحث جميع الأطراف الفاعلة على الاحترام الكامل لوقف الأعمال العدائية، والكف عن شن أي هجمات إضافية، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

عربي ودولي ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

عربي ودولي ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

أسواق ومال روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

عربي ودولي تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

فلسطين المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

الهناندة: السردية الأردنية ثوابت هاشمية

أخبار محلية الهناندة: السردية الأردنية ثوابت هاشمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 