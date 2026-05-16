غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

الوكيل الإخباري- رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، بالإعلان عن تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوماً عقب محادثات جرت بين إسرائيل ولبنان.





وجدد غوتيريش في بيان باسمه "تأكيد دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق"، وحث جميع الأطراف الفاعلة على الاحترام الكامل لوقف الأعمال العدائية، والكف عن شن أي هجمات إضافية، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.









