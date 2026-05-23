السبت 2026-05-23 07:59 م

غوتيريش يشدد على ضرورة القضاء على التهديد النووي بالعالم

أنطونيو غوتيريش
السبت، 23-05-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم السبت عن خيبة أمله إزاء عجز المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن التوصل إلى توافق في الآراء "بشأن حصيلة موضوعية، وعن اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لجعل عالمنا أكثر أماناً.".

وقال غوتيريش في بيان صدر باسمه انه وفي حين يرحب بالمشاركة الصادقة والبناءة للدول الأطراف، فإنه يُعرب عن أسفه لعدم بلوغ المؤتمر الاستعراضي الغاية المرجوة منه، لا سيما في وقت تتسم فيه التحديات الراهنة بإلحاح شديد وتهدد الأمن الدولي.


وأضاف إن البيئة الدولية الراهنة، التي تتسم بتوترات عميقة ومخاطر متصاعدة تشكلها الأسلحة النووية، تتطلب تحركاً عاجلاً مناشدا جميع الدول أن تستفيد استفادة كاملة من كافة السبل المتاحة للحوار والدبلوماسية والتفاوض، وذلك من أجل تخفيف التوترات، والحد من المخاطر النووية، والقضاء في نهاية المطاف على التهديد النووي.

 
 


