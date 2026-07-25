غوتيريش يصل سوريا في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ ما قبل الحرب

الوكيل الإخباري- وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا، السبت، في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية من أجل بناء دولة "أكثر استقرارا وشمولا".

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