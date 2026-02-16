الإثنين 2026-02-16 10:52 م

غوتيريش يطالب إسرائيل بـ "التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الإثنين، 16-02-2026 09:55 م

الوكيل الإخباري-   طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الإسرائيلية بـ "التراجع فورًا" عن قرارها استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان صادر الاثنين، إن غوتيريش "يدين قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 15 شباط باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، عقب قرار لمجلس الوزراء في أيار 2025"، معتبرا أن هذه التدابير ليست مزعزعة للاستقرار فحسب، بل "غير قانونية"، كما سبق أن أكدت محكمة العدل الدولية.

 
 


