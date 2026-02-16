غوتيريش يطالب إسرائيل بـ "التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الإسرائيلية بـ "التراجع فورًا" عن قرارها استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.

