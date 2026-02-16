غوتيريش يطالب إسرائيل بـ "التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان صادر الاثنين، إن غوتيريش "يدين قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 15 شباط باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، عقب قرار لمجلس الوزراء في أيار 2025"، معتبرا أن هذه التدابير ليست مزعزعة للاستقرار فحسب، بل "غير قانونية"، كما سبق أن أكدت محكمة العدل الدولية.
