غوتيريش يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في الشرق الأوسط

وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، حث غوتيريش جميع الأطراف على الامتثال الكامل لتفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وإيران، وغزة وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.
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