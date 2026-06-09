الثلاثاء 2026-06-09 09:22 ص

غوتيريش يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في الشرق الأوسط

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن القلق البالغ بشأن تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف الهجمات فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من إشعال الوضع المتقلب بالفعل.

اضافة اعلان


وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، حث غوتيريش جميع الأطراف على الامتثال الكامل لتفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وإيران، وغزة وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في الشرق الأوسط

وزير العمل: أولوية الحكومة تشغيل الأردنيين

أخبار محلية وزير العمل: أولوية الحكومة تشغيل الأردنيين

تعبيرية

خاص بالوكيل قصة إنسانية مؤثرة تعكس قيم المجتمع الأردني الأصيل والفزعة الأردنية المعهودة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية تحذيرات من روابط مشبوهة ومكالمات احتيالية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وزير الصحة: نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد

أخبار محلية وزير الصحة: نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

خاص بالوكيل الامن العام يكشف تفاصيل وفاة شخص في جبل عمان فجر اليوم

نهاية أزمة وفاء عامر .. القضاء يحسم الجدل رسميًا

فن ومشاهير نهاية أزمة وفاء عامر .. القضاء يحسم الجدل رسميًا



 
 






الأكثر مشاهدة

 