غوتيريش يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن القلق البالغ بشأن تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف الهجمات فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من إشعال الوضع المتقلب بالفعل.

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