الأربعاء 2025-06-18 10:50 م
 

غوتيريش يطالب بعدم تدويل الصراع بين إيران وإسرائيل

غوتيريش يطالب بعدم تدويل الصراع بين إيران وإسرائيل
غوتيريش
 
الأربعاء، 18-06-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، وبشدة تجنب أي تدويل إضافي للصراع بين إسرائيل وإيران والشرق الأوسط.

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وشدد غوتيريش في بيان صدر باسمه على أن "أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها عواقب وخيمة، ليس فقط على الأطراف المعنية، بل على المنطقة بأسرها، وعلى السلام والأمن الدوليين عمومًا."
واعرب عن شعوره بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، داعياً إلى وقف فوري للتصعيد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.


وأدان غوتيريش "الخسائر المأساوية وغير المبررة في الأرواح والإصابات التي لحقت بالمدنيين، والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية" مؤكداً أن "الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل والوحيد لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي وقضايا الأمن الإقليمي".


وأشار غوتيريش إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يظل "إطارنا المشترك لإنقاذ الناس من ويلات الحرب" وحث جميع الدول الأعضاء على الامتثال الكامل للميثاق والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

 
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