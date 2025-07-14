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غوتيريش يطالب بوقف الحرب على غزة والبدء بحل سياسي

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
 
الإثنين، 14-07-2025 10:11 م
الوكيل الإخباري-  طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، يمهّد الطريق إلى حل سياسي قائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات هيئات الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية في مقر المنظمة الدولية: "ما نشهده في غزة هو مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في الآونة الأخيرة، وهو أمر يقوّض أبسط شروط الكرامة الإنسانية لسكان غزة"، واصفًا ما يحدث في غزة بأنه "مروّع".

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز الصعوبات التي تواجهها كي يتحقق وقف إطلاق النار، مضيفًا أن وقف إطلاق النار ليس كافيًا، بل من الضروري أن يفضي إلى حل.

وأشار إلى أن هذا الحل لن يكون ممكنًا إلا إذا تمكّن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في دولة يمكنهم فيها ممارسة حقوقهم.

وقال غوتيريش إن هذا هو السبب وراء عقد مؤتمر حول حل الدولتين خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن وجود 5 ملايين شخص داخل بلدهم وعلى أراضيهم دون أي حقوق، يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي.
 
 
gnews

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