غوتيريش يعرب عن "صدمته" من العنف حيال المتظاهرين في إيران

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان عن "صدمة" الأمين العام إزاء تقارير تفيد بـ “ممارسة العنف واستخدام السلطات الإيرانية المفرط للقوة ضد محتجين" داعيا إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة".
