غوتيريش يعرب عن "صدمته" من العنف حيال المتظاهرين في إيران

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن "صدمته" إزاء تقارير بقمع محتجّين بعنف في إيران، ودعا السلطات إلى ضبط النفس.

