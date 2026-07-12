غوتيريش يعزي بوفاة أمير قطر السابق

الوكيل الإخباري- أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن بالغ حزنه لنبأ وفاة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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ووصف غوتيريش في بيان اليوم الأحد صدر باسمه الأمير الراحل بأنه "كان قائداً صاحب رؤية وأحدث تحولاً في مسيرة وطنه وشعبه".