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غوتيريش يعزي بوفاة أمير قطر السابق

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أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 08:30 م

الوكيل الإخباري- أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن بالغ حزنه لنبأ وفاة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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ووصف غوتيريش في بيان اليوم الأحد صدر باسمه الأمير الراحل بأنه "كان قائداً صاحب رؤية وأحدث تحولاً في مسيرة وطنه وشعبه".


وتقدم غوتيريش بخالص تعازيه إلى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة وشعب دولة قطر.

 
 


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