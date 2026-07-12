غوتيريش يعزي بوفاة أمير قطر السابق

ووصف غوتيريش في بيان اليوم الأحد صدر باسمه الأمير الراحل بأنه "كان قائداً صاحب رؤية وأحدث تحولاً في مسيرة وطنه وشعبه".
وتقدم غوتيريش بخالص تعازيه إلى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة وشعب دولة قطر.
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