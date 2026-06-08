غوتيريش يعلن عن تعيينات رفيعة بالامم المتحدة

كما أعلن غوتيريش عن تعيين أنتون لويس غارسيا (من إسبانيا) في منصب مساعد المفوض السامي للعمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفا لرؤوف مازو من جمهورية الكونغو.
كما أعلن عن تعيين إيديم ووسورنو، من غانا، في منصب مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفا لروفيندريني مينيكديويلا (من سريلانكا).
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