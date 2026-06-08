غوتيريش يعلن عن تعيينات رفيعة بالامم المتحدة

11:14 م

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن تعيين تريسا راي فينيرتي، من الولايات المتحدة، في منصب نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلفا لمواطنتها كيلي تي كليمنتس. اضافة اعلان





كما أعلن غوتيريش عن تعيين أنتون لويس غارسيا (من إسبانيا) في منصب مساعد المفوض السامي للعمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفا لرؤوف مازو من جمهورية الكونغو.



كما أعلن عن تعيين إيديم ووسورنو، من غانا، في منصب مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفا لروفيندريني مينيكديويلا (من سريلانكا).





