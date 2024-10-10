غوتيريش يعلن نيته حضور قمة "بريكس" في روسيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق لوكالة تاس: "نعم تحدث الأمين العام غوتيريش عن نيته حضور القمة (المقررة نهاية أكتوبر) خلال لقائه مع الوزير سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".
و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024.
وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".
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