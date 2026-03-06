غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط

وقال غوتيريش "إن كل الهجمات المخالفة للقانون في الشرق الأوسط وخارجه تتسبب بمعاناة هائلة وتلحق ضررا جسيما بالمدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، وتشكّل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا".
وتابع "قد تتدهور الأوضاع إلى ما يتجاوز قدرة أي طرف على السيطرة. حان الوقت لوقف القتال والانخراط في مفاوضات دبلوماسية جادة".
