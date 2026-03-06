الجمعة 2026-03-06 10:26 م

غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط

الجمعة، 06-03-2026 09:33 م

الوكيل الإخباري- ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة بـ"الهجمات المخالفة للقانون" في الشرق الأوسط، محذّرا من خروج الوضع عن السيطرة وسط تمدد النزاع الإقليمي.

وقال غوتيريش "إن كل الهجمات المخالفة للقانون في الشرق الأوسط وخارجه تتسبب بمعاناة هائلة وتلحق ضررا جسيما بالمدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، وتشكّل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا".


وتابع "قد تتدهور الأوضاع إلى ما يتجاوز قدرة أي طرف على السيطرة. حان الوقت لوقف القتال والانخراط في مفاوضات دبلوماسية جادة".

 
 


