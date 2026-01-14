غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بسبب الأونروا

ووفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الشهر: "إنّ الأمم المتحدة لا يمكن أن تظلّ غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها من دون إبطاء".
