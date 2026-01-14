الأربعاء 2026-01-14 11:01 ص

غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بسبب الأونروا

الأربعاء، 14-01-2026 09:45 ص
الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من أنه قد يُحيلها إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم تُلغِ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتُعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.اضافة اعلان


ووفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الشهر: "إنّ الأمم المتحدة لا يمكن أن تظلّ غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها من دون إبطاء".
 
 


