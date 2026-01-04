فاجعة أليمة تهز قرية "بومراو" في الجزائر

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر مقربة أن هذه الحادثة الصادمة مستّ إحدى العائلات بالقرية، حيث وُجد الأطفال الخمسة جثثًا هامدة في ظروف وصفت بالغموض، بانتظار ما ستسفر عنه تحريات المصالح الأمنية في القضية.
وأظهرت التحقيقات الأولية لمصالح الأمن، التي انتقلت فورًا إلى مسرح الواقعة، أن الوالد أقدم على الانتحار عبر تناول كمية من مادة "روح الملح"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى برج منايل.
كما أشارت معلومات إلى أن والدة الأطفال الضحايا حاولت الانتحار هي الأخرى عقب وقوع الفاجعة، إلا أنه تم إنقاذ حياتها، وهي تخضع حاليًا للعلاج في المستشفى.
روسيا اليوم
