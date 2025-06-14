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فاجعة الهند .. ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المنكوبة

حصيلة قتلى الطائرة الهندية في ارتفاع
حصيلة قتلى الطائرة الهندية في ارتفاع
 
السبت، 14-06-2025 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية "آير إنديا"، الخميس، بعد إقلاعها من أحمد آباد في شمال غرب الهند باتجاه لندن، إلى 279 قتيلاً، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة السبت.اضافة اعلان


وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت عن مقتل 265 شخصاً، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة.

سكاي نيوز
 
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