فاجعة الهند .. ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المنكوبة

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.
وكانت حصيلة سابقة قد أفادت عن مقتل 265 شخصاً، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة.
سكاي نيوز
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