فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المستشارين القضائيين الذين لقوا مصرعهم هم: المستشار محمد البكري، والمستشار مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام الكاشف، والمستشار محمد عبدالناصر.
وكان المستشارون الأربعة يعملون بالدائرة الأولى مدني كلي بمحكمة ديروط، ويستقلون سيارة ملاكي في طريقهم اليومي من أسوان والمنيا إلى مقر عملهم.
وبحسب التحريات الأولية لإدارة المرور والأمن العام بمديرية أمن المنيا، وقع التصادم بين السيارة الملاكي التي كان يستقلها القضاة وسيارة نصف نقل محملة بالبضائع، مما أدى إلى انحراف السيارة الملاكي واشتعال النيران فيها فورًا، لتتحول إلى كتلة لهب ابتلعت ركابها.
أسفر الحادث عن تفحم جثث المستشارين الأربعة بالكامل، بينما أصيب اثنان آخران كانا برفقتهم بإصابات خطيرة وحروق شديدة، وتم نقلهما فورًا إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج.
انتقلت على الفور قيادات أمنية كبرى وفرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث استغرقت عملية انتشال الجثامين ساعات طويلة بسبب شدة الاشتعال وتفحم الجثث تمامًا.
وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة المرور بفحص السيارتين وإعداد تقرير فني حول أسباب الحادث.
ويعد الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) من أخطر الطرق في صعيد مصر، حيث سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 1200 حادث مروري أسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص، وفق إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتكرر الحوادث المميتة على هذا الطريق بسبب السرعة الزائدة، وعدم وجود حواجز فصل كافية، وانتشار السيارات النقل الثقيل.
روسيا اليوم
