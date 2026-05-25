"فارس": إسقاط طائرة مسيرة معادية في الخليج

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية عن نجاح القوات المسلحة الإيرانية في إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق مياه الخليج.



وتم تنفيذ العملية باستخدام نظام دفاعي يتمتع بقدرات خفية، وفقًا لما نقلته الوكالة عن مسؤولين عسكريين إيرانيين.

وقال المسؤولون المعنيون إن هذه العملية تشكل رسالة واضحة وحاسمة من إيران، مضيفين أن "هذه إشارة من جهتنا بأنه لا يمكن لأي طائرة مسيرة شبحية اختراق أجواء الخليج الفارسي بعد الآن".