الخميس 2026-04-09 11:11 م

فانس: الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
جاي دي فانس
 
الأربعاء، 08-04-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري-  قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأربعاء، إن الإيرانيين يعدون بفتح مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وأضاف فانس أنه على الإيرانيين اتخاذ الخطوة التالية، وإلا فإن أمام ترامب خيارات للعودة إلى الحرب.


وأضاف أن الإسرائيليين يحاولون تهيئة الظروف لنجاح الولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات بشأن إيران.


وقال إنه كلما زادت التنازلات التي تقدمها إيران، زادت المكاسب التي ستحصل عليها من المفاوضات.


ولفت إلى أن الإسرائيليين أبدوا ضبط النفس في لبنان.


وبحسب فانس، فإن الإيرانيين ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان، وهو ليس كذلك.


وأوضح أنه على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية.


وقال فانس إنه إذا أخلّوا بالاتفاق فسيواجهون عواقب وخيمة.

 
 


