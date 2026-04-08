فانس: الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأربعاء، إن الإيرانيين يعدون بفتح مضيق هرمز.

وأضاف فانس أنه على الإيرانيين اتخاذ الخطوة التالية، وإلا فإن أمام ترامب خيارات للعودة إلى الحرب.



وأضاف أن الإسرائيليين يحاولون تهيئة الظروف لنجاح الولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات بشأن إيران.



وقال إنه كلما زادت التنازلات التي تقدمها إيران، زادت المكاسب التي ستحصل عليها من المفاوضات.



ولفت إلى أن الإسرائيليين أبدوا ضبط النفس في لبنان.



وبحسب فانس، فإن الإيرانيين ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان، وهو ليس كذلك.



وأوضح أنه على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية.