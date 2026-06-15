فانس: الاتفاق مع إيران سيُحدث تحولاً جذرياً في الشرق الأوسط خلال 50 عاماً

وأوضح فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الاتفاق يتضمن الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق.
وأكد أن الاتفاق ينص بشكل واضح على أن إيران "لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، ولن تسعى إلى تطويره أو الحصول عليه أو محاولة شرائه".
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن هناك فوائد حقيقية ستحصل عليها إيران ما دامت ملتزمة بالجزء الخاص بها من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.
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