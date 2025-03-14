 
الجمعة 2025-03-14 04:23 ص
 




            

        








    

        

        

            فانس: بايدن نام طوال فترة رئاسته وزوجته كانت تدير البلاد
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                بايدن
            
                

                    بايدن
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        03:59 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس السابق جو بايدن "نام خلال فترة ولايته"، وكانت زوجته هي التي تتحكم في إدارتها.
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وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لن تكون لدينا إدارة يجلس فيها الرئيس في اجتماعات الحكومة وينام بينما تجريها زوجته، ولا يفعل أحد أي شيء".

وأضاف فانس أن نتيجة هذه الإدارة كانت وضعا "كارثيا" في الاقتصاد. وأكد أن العجز التجاري للولايات المتحدة يصل إلى تريليون دولار.

وفي وقت سابق، تهكم دونالد ترامب خلال تعليقه على هجوم إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية العام الماضي، على بايدن ونائبته السابقة كامالا هاريس قائلا: "الليلة، الشرق الأوسط برميل بارود.. لا أحد يتولى المسؤولية هناك.. وجو بايدن نائم وكامالا في حفلة رقص مع بيونسيه".

وخلال فترة رئاسته، كانت هناك عدة مواقف أثارت تساؤلات حول صحة جو بايدن، خاصة فيما يتعلق ببعض الهفوات والسقطات التي تعرض لها.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

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                                بايدن
                            
                    
                    

                        
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                            فانس: بايدن نام طوال فترة رئاسته وزوجته كانت تدير البلاد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا

                            
                    
                    

                        
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                            إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين جنوب نابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من المفاوضات
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الاحتلال يقتحم أحياء بنابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب ونتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            عائلات الأسرى الإسرائيليين تراسل ترامب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب وكيم
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: أريد بدء حوار مع كوريا الشمالية ولدي علاقة جيدة مع كيم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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