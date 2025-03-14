فانس: بايدن نام طوال فترة رئاسته وزوجته كانت تدير البلاد

الوكيل الإخباري- صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس السابق جو بايدن "نام خلال فترة ولايته"، وكانت زوجته هي التي تتحكم في إدارتها.

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