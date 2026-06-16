الثلاثاء 2026-06-16 09:52 ص

فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة
فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة
 
الثلاثاء، 16-06-2026 08:34 ص
الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس لشبكة فوكس نيوز، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة، بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا.

وقال دي فانس إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

ويتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاق في سويسرا الجمعة على أن يعقبه المزيد من المحادثات "الفنيّة" بشأن اتفاق طويل الأمد.
 
 


gnews

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