فانس: ترامب يمد يده للإيرانيين وسيجعل بلدهم ناجحا

وأضاف فانس: "لقد أنجزنا ما عزمنا على تحقيقه، والرئيس ترامب يمد يده للإيرانيين، وسيجعل بلدهم ناجحاً إذا أحسنوا التصرف".
وأكد أن الإدارة الأميركية ترى أن الفرصة ما تزال متاحة أمام إيران لاختيار مسار مختلف، مشدداً على أن موقف الرئيس الأميركي يقوم على الجمع بين تحقيق الأهداف الأميركية وفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية.
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