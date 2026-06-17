الأربعاء 2026-06-17 09:25 ص

فانس: ترامب يمد يده للإيرانيين وسيجعل بلدهم ناجحا

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن إيران "لن تحصل على شيء ولن تتاح لها هذه الفرصة مرة أخرى إذا لم تُحسن التصرف".اضافة اعلان


وأضاف فانس: "لقد أنجزنا ما عزمنا على تحقيقه، والرئيس ترامب يمد يده للإيرانيين، وسيجعل بلدهم ناجحاً إذا أحسنوا التصرف".

وأكد أن الإدارة الأميركية ترى أن الفرصة ما تزال متاحة أمام إيران لاختيار مسار مختلف، مشدداً على أن موقف الرئيس الأميركي يقوم على الجمع بين تحقيق الأهداف الأميركية وفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جنوب لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

تحذير من مخاطر سماعات الرأس

منوعات تحذير من مخاطر سماعات الرأس

يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء، أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرع

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

هل استوجبت الطرد ؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل حول لقطة ميسي المثيرة أمام الجزائر

خاص بالوكيل هل استوجبت الطرد ؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل حول لقطة ميسي المثيرة أمام الجزائر

وظائف حكومية شاغرة

وظائف وظائف حكومية شاغرة- تفاصيل

النفط

أسواق ومال النفط يهبط عالميا الأربعاء

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس: ترامب يمد يده للإيرانيين وسيجعل بلدهم ناجحا



 
 






الأكثر مشاهدة

 