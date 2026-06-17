فانس: ترامب يمد يده للإيرانيين وسيجعل بلدهم ناجحا

08:00 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن إيران "لن تحصل على شيء ولن تتاح لها هذه الفرصة مرة أخرى إذا لم تُحسن التصرف". اضافة اعلان





وأضاف فانس: "لقد أنجزنا ما عزمنا على تحقيقه، والرئيس ترامب يمد يده للإيرانيين، وسيجعل بلدهم ناجحاً إذا أحسنوا التصرف".



وأكد أن الإدارة الأميركية ترى أن الفرصة ما تزال متاحة أمام إيران لاختيار مسار مختلف، مشدداً على أن موقف الرئيس الأميركي يقوم على الجمع بين تحقيق الأهداف الأميركية وفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية.





