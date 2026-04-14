الثلاثاء 2026-04-14 09:32 ص

فانس عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران: الكرة في ملعب طهران

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
 
الثلاثاء، 14-04-2026 05:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن "الكرة في ملعب طهران" بشأن عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران، في الوقت الذي سرت فيه أنباء تفيد بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على خطط نهائية لعقد جولة جديدة.اضافة اعلان


وأضاف فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، فجر الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت إيران مستعدة للمضي نحو إبرام اتفاق شامل مع الولايات المتحدة.

وبيّن أن واشنطن أحرزت تقدما في المحادثات مع طهران، إلا أن المسار التفاوضي "لم يكتمل بعد"، مؤكدا تفضيل بلاده التوصل إلى "اتفاق كبير وناجح" دون إطالة أمد العملية، في إشارة إلى موقف دونالد ترامب.

وأوضح فانس أن أي اتفاق محتمل يبقى مشروطا بتخلي إيران عن برنامجها النووي العسكري ووقف دعمها لما وصفه بـ"الإرهاب"، مشددا على ضرورة إنهاء قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل المخزون المخصب إلى خارج أراضيها.

وأشار إلى أن طهران أبدت بعض المرونة خلال المفاوضات، غير أن الخطوات التي اتخذتها "لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات واشنطن"، لافتا إلى أن جولات الحوار السابقة، بما فيها التي عقدت في إسلام آباد، شهدت تقدما جزئيا.
 
 


