فانس عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران: الكرة في ملعب طهران

وأضاف فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، فجر الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت إيران مستعدة للمضي نحو إبرام اتفاق شامل مع الولايات المتحدة.
وبيّن أن واشنطن أحرزت تقدما في المحادثات مع طهران، إلا أن المسار التفاوضي "لم يكتمل بعد"، مؤكدا تفضيل بلاده التوصل إلى "اتفاق كبير وناجح" دون إطالة أمد العملية، في إشارة إلى موقف دونالد ترامب.
وأوضح فانس أن أي اتفاق محتمل يبقى مشروطا بتخلي إيران عن برنامجها النووي العسكري ووقف دعمها لما وصفه بـ"الإرهاب"، مشددا على ضرورة إنهاء قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل المخزون المخصب إلى خارج أراضيها.
وأشار إلى أن طهران أبدت بعض المرونة خلال المفاوضات، غير أن الخطوات التي اتخذتها "لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات واشنطن"، لافتا إلى أن جولات الحوار السابقة، بما فيها التي عقدت في إسلام آباد، شهدت تقدما جزئيا.
أخبار متعلقة
-
5 شهداء و 6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان
-
أ.ب: مشاورات لعقد جولة تفاوض جديدة بين واشنطن وطهران
-
الجيش الإسرائيلي: إصابة 154 ضابطا وجنديا بجنوب لبنان منذ الخميس الماضي
-
رئيس الصين يؤكد لولي عهد أبوظبي ضرورة بناء شراكة أقوى مع العالم العربي
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان
-
هاكان فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران
-
الرئيس الصيني يلتقي بولي عهد أبو ظبي في بكين
-
محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن الثلاثاء بوساطة أميركية