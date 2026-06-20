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فانس في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران

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أرشيفية
 
السبت، 20-06-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-  غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس واشنطن السبت متوجها إلى سويسرا حيث من المقرر بدء المفاوضات مع إيران الأحد.

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وصرّح فانس للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".

 
 


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