فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن فانس قوله إن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، مشيرا إلى أن طهران تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات.
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