فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي -اليوم الثلاثاء- إن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم تشاركهما في الكثير من المصالح، على حد تعبيره. اضافة اعلان





وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن فانس قوله إن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، مشيرا إلى أن طهران تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات.





