فانس: من الممكن إجراء محادثات مع إيران الأحد

الوكيل الإخباري- رجح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إجراء محادثات مع إيران الأحد، وفقا لصحيفة فوكس نيوز التي قالت إنّ يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريبا.

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