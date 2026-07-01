فانس: نريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل

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الوكيل الإخباري- أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على "التزامات دائمة وقابلة للتحقق ومدعومة بعمليات تفتيش" من إيران، لضمان إزالة برنامجها النووي بالكامل. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "ذا مايكل نولز شو"،حيث شدد فانس على أهمية أن تكون أي تسوية مستقبلية مع طهران مدعومة بآليات تحقق صارمة، قائلاً: "نريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق ومدعومة بعمليات تفتيش، لضمان أن تقوم إيران بإزالة برنامجها النووي بالكامل في البلاد".





