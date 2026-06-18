فانس: واشنطن تتوقع من طهران ألا تمتلك صواريخ تهدد العالم

07:17 م

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس الخميس إن إيران لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن النفس لكن الولايات المتحدة تتوقع من طهران، ضمن الاتفاق الذي أبرمته مع واشنطن، ألا تمتلك صواريخ يمكنها "تهديد العالم بأسره على نطاق واسع". اضافة اعلان







