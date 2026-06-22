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فانس: وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
ارشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 03:23 م
الوكيل الإخباري-   أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إحراز تقدم في المحادثات الجارية في بورغنشتوك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وضعت أسسا جيدة للتوصل إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة، معرباً عن أمله في استكمال هذا المسار والبناء على التقدم الذي تحقق.اضافة اعلان


وقال فانس إن المحادثات استمرت رغم بعض الشكاوى، وإنها أحرزت تقدما ملحوظا، لافتا إلى أن المباحثات الفنية ستتواصل على مدار الأسبوع، فيما ستبدأ الاثنين في بورغنشتوك المحادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن الإيرانيين وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلادهم، واصفا هذه الخطوة بأنها "مهمة جدا" في مسار المفاوضات النووية.

وفي الشأن الإقليمي، أوضح فانس أنه جرى التوصل إلى آلية لتفادي التصعيد ووقف إطلاق النار، إلى جانب آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وضمان حرية الملاحة فيه، فضلا عن آلية لنزع الألغام من المضيق.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد فانس وضع آلية لمنع الاشتباك وفض الاشتباك وخفض التصعيد، مشيرا إلى إحراز تقدم في الملف اللبناني خلال مباحثات بورغنشتوك مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 24 ساعة.

وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى في الوقت نفسه إلى حماية أمن إسرائيل وصون سيادة لبنان، معتبرا أن الوضع اللبناني سيبقى موضع نقاش ومتابعة مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

كما دعا إيران إلى كبح جماح حزب الله، مؤكدا أن هذا الملف يشكل جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
 
 


gnews

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